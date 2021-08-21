"Мілан" підписав чемпіона Європи з футболу

Віце-чемпіон Італії "Мілан" оголосив про трансфер правого захисника "Роми" Алессандро Флоренці, повідомляє УНИАН.

Про це "россонері" повідомили у себе в офіційному Twitter.

30-річний фулбек збірної Італії вирушив в оренду з правом викупу до "Мілану". Контракт чинний до 30 червня 2022 року. В минулому сезоні Флоренці грав на правах оренди в французькому ПСЖ.

Вартість Флоренці складає 13 мільйонів євро згідно з Transfermarkt. Нагадаємо, що у складі збірної Італії Алессандро став переможцем Євро-2020.

"Мілан" вже встиг цього літа придбати зіркового чемпіона світу.