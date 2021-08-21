Які європейські країни і коли заборонять авто з ДВС

Автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння доживають свій вік. Вже практично всі європейські країни визначилися з остаточними датами, коли нові авто з ДВС перестануть продавати на їх території. Сайт з'ясував подробиці цього процесу, повідомляє Autoconsulting.

Дані про те, як буде проходити електрифікація автомобільної галузі в європейських країнах були зібрані в доповіді Європейської Асоціації перевізників автомобілів ECG і аналітичної компанії Automotive from Ultima Media. Вони охоплюють період з 2021-го по 2035 рік.

Коли ж і які європейські країни заборонять продажу нових легкових авто з ДВС? І як їх плани співвідносяться з планами всього Європейського співтовариства, яке намітило ця заборона на 2035 рік?

Сама передова в цьому сенсі країна - Норвегія. Тут все станеться вже в 2025 році.

До 2030 року заборона набуде чинності в Австрії, Данії, Ірландія, Ісландія, Італія, Нідерланди, Словенія, Швеція.

Тут аналітики відзначають, що раннє відновлення Італії, ймовірно, сповільниться в міру переходу ринку на електромобілі. Серйозність кризи Covid і інші економічні перешкоди привели до того, що обсяг продажів автомобілів в Італії в 2020 році впав на 26,7%. Однак, дані продажів на початок 2021 року припускають, що в 2021 році обсяги зростуть на 24,2%. Хоча, у 2022 році відновлення сповільниться до 5,1%. У зв'язку з цим, повернутися до обсягів 2019 року Італії вдасться тільки в 2025-му. Низький рівень продажів електромобілів в Італії означає, що для повного переходу на них буде потрібно час. В Італії також вище середнього рівень використання автомобілів, що працюють на природному газі, для CV.

У Великобританії заборона почне діяти в 2030-м, але з відстрочкою заборони продажів гібридів до 2035 р У Великобританії, вважають аналітики, довга дорога до одужання ринку після 30% -го падіння обсягів у 2020 році. У 2021 році загальні обсяги відновляться на 11,3%, і на 8,4% в 2022 році. Щоб відновитися до обсягів 2019 року, британцям потрібен час до 2029 року. Додаткову складність створюють торговельні бар'єри після брексіта з ЄС. У той же вемя, Великобританія продемонструвала тверде визнання електромобілів, і підтримує перехід на електротранспорт. Зростання населення і низький рівень безробіття можуть підтримати відновлення.

У Франції і в Іспанії заборона почне діяти з 2040 року. Швидке поширення електромобілів стримується високим рівнем безробіття у Франції.

Після падіння обсягів продажів на 23,3% у 2020 році, вони в 2021 році відновляться на 4,7%, і на 7,3% в 2022 році. Тому, буде потрібно час після 2030 року, щоб відновитися до обсягів, що існували в 2019 році. Сильні стимули до покупки електромобілів будуть сприяти більш швидкому їх освоєння. Цьому також сприятимуть розширення мережі зарядних станцій і гранти. Сильне зростання населення і ВВП, ймовірно, буде стримуватися високим рівнем безробіття, що обмежує траєкторію попиту.

Хворобливе відновлення і перехідний період чекають Іспанію. Іспанія сильно постраждала від декількох хвиль кризи. Після падіння в 2020 році обсягів продажів нових автомобілів на 31,5%, загальні обсяги відновляться тут в 2021 році тільки на 12,6%. І на 12,5% в 2022 році. А відновлення до обсягів 2019 року, відбудеться тут, за прогнозами, тільки до 2025-го. Низькі рівні продажів електромобілів (EV) в Іспанії зажадають більш тривалого переходу, включаючи високий зріст гібридів (HEV) і заряджають гібридів (PHEV). Прискорення може статися в кінці 2020-х років. Економічне зростання і зростання населення повинні стимулювати зростання продажів, але безробіття може залишатися довгостроковим гальмом.

А де ж Німеччина? Ні - цю країну не пропустили. Просто тут остаточне рішення про точну дату заборони продажів нових авто з ДВС ще не прийнято. Після падіння продажів в 2020 році на 18,4%, загальні обсяги у 2021 році відновляться лише на 2%. У 2022 році - на 5,6%. А відновлення до обсягів, що існували в 2019 році, відбудеться в Німеччині тільки до 2025 року. Попит на електромобілі і гібридні автомобілі різко виріс тут в 2020 році і на початку 2021 року. При цьому, прогнозується, що в 2021 році продажі чистих ДВС впадуть до 65%. Німеччина поки не встановила дату заборони ДВС, але рішення ЄС підштовхне німців думати швидше.

Поки ще не визначилися з точними датами Польща, Румунія і Фінляндія. А також - прибалтійські держави і Греція.

У Норвегії, Швеції і Нідерландах рівень проникнення електромобілів вище середнього, в той час як в більшості інших країн ЄС, особливо в Східній Європі, продажу електромобілів нижче середнього показника по ЄС. Низьке проникнення електромобілів в Східній Європі, здавалося б дає більше можливостей для зростання. Але після падіння обсягів продажів в 2020 році на 21,2%, в 2021 році загальні обсяги відновляться тут на 11,1%. І на 3,6% в 2022 році. Тому, щоб відновитися до обсягів 2019 року, Східній Європі буде потрібно час до 2025 року. Нерозвинена інфраструктура зарядки, ймовірно, стане тут серйозною перешкодою для впровадження електромобілів протягом наступного десятиліття. Відповідно, HEV і PHEV повинні будуть заповнити прогалину, перш ніж заборони на ДВС вступлять в силу і тут.

Електрифікація транспорту ЄС зіткнеться з безліччю проблем. Ось лише деякі з них:

• Попит на літієві батареї може перевищити пропозицію, незважаючи на величезні інвестиції і розширення заводів з виробництва акумуляторів по всій Європі.

• Інфраструктура зарядки може насилу встигати за зростанням електромобілів, особливо для пристроїв швидкої зарядки. Незважаючи на значні інвестиції і державну підтримку, в даний час доступність зарядних пристроїв для автомобілів в Європі все ще дуже низька.

• У якийсь момент уряду будуть змушені відмовитися від стимулів до покупки і використання електромобілів, що може уповільнити зростання продажів електрокарів.

• Як тільки електромобілі стануть масовим явищем, поточні податкові надходження на бензин / дизельне паливо доведеться чимось замінити, включаючи додаткові податки на електромобілі. Наприклад, уряди Великої Британії та деяких країн ЄС заявили про свій намір ввести дорожні збори та / іліначать оподатковувати електроенергію, яка використовується електромобілями.

• Технологічний прогрес, такий як літій-сірчані батареї або твердотільні батареї, ймовірно, витіснить літій-іонні батареї і може ще більше ускладнити загальну комбінацію силових агрегатів.

• У середньостроковій і довгостроковій перспективі автомобілі на водневих паливних елементах (FCV), ймовірно, будуть єдиним життєздатним варіантом для більших комерційних і вантажних автомобілів. Але інфраструктури для заправки їх паливом ще не існує, хоча ЄС взяв на себе зобов'язання по створенню водневих заправок через кожні 150 км траси. Для електрокарів - зарядки повинні бути на кожні 60 км траси.

Нагадаємо, що за актуальним на сьогодні плану, до 2025 року викиди СО2 в ЄС повинні скоротитися на 25% в порівнянні з 2021 роком. До 2030 р - на 55%. До 2040-го - на 100%. Але це - не остаточний варіант європейського подорожнього листа. Документ «Fit for 55», прийнятий Єврокомісією, повинен бути ратифікований 27 членами ЄС і Європейським парламентом у листопаді 2021 року. І він цілком може стати предметом компромісів. Як для деяких країн, так і для автовиробників.