Афганці придумали незвичайний спосіб перетнути кордон Узбекистану

Жителі Афганістану придумали хитрий спосіб перетнути узбецько-афганський кордон офіційно, повідомляє Лента.Ру.

Нині через кордон пропускають афганців, у яких є квитки на виліт з Узбекистану в інші країни. Однак після в'їзду на територію країни або після прибуття в аеропорт нелегальні іммігранти скасовують покупку і повертають квитки.

Інсайдер зазначив, що за своєчасне повернення електронних квитків вони втрачають лише невелику суму, повертаючи собі основну частину грошей, після чого громадяни Афганістану продовжують вільно проживати на території республіки.

Раніше повідомлялося, що влада Узбекистану виділять аеропорт Ташкент-3 для евакуації громадян Євросоюзу і біженців з Афганістану. Пресслужба Uzbekistan Airways повідомила, що з 19 серпня аеропорт місцевих авіаліній Ташкент-3 буде закритий на невизначений час з технічних причин.