До Києва доставили перший низькопідлоговий трамвай

Днями в столиці України прибув перший з 20 замовлених низькопольних трамваїв "Татра-Юг", повідомляє Автоцентр.

Новинка від "Татра-Юг" поставлена в рамках київського контракту на 20 трамваїв, що фінансується Європейським інвестиційним банком, пише Центр Транспортних Стратегій .

Відзначимо, що трехсекционная 27-метрова повністю низькопідлоговий модель К-1Т306 була виготовлена в Дніпрі, на заводі "Південмаш".

А всього у виробництві трамваїв "Татра-Юг" задіяні близько трьохсот українських підприємств.

Новий трамвай очікують пусконалагоджувальних роботи, після чого він вийде на маршрут - швидше за все, # 28, що на лівому березі.