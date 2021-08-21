До Києва доставили перший низькопідлоговий трамвай
Днями в столиці України прибув перший з 20 замовлених низькопольних трамваїв "Татра-Юг", повідомляє Автоцентр.
Новинка від "Татра-Юг" поставлена в рамках київського контракту на 20 трамваїв, що фінансується Європейським інвестиційним банком, пише Центр Транспортних Стратегій .
Відзначимо, що трехсекционная 27-метрова повністю низькопідлоговий модель К-1Т306 була виготовлена в Дніпрі, на заводі "Південмаш".
А всього у виробництві трамваїв "Татра-Юг" задіяні близько трьохсот українських підприємств.
Новий трамвай очікують пусконалагоджувальних роботи, після чого він вийде на маршрут - швидше за все, # 28, що на лівому березі.