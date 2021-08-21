Заступник генсека НАТО відвідає Київ 23-24 серпня

Заступник генсека НАТО Мірче Джоане відвідає Київ для участі у саміті Кримської платформи і відзначення 30-ї річниці незалежності України, повідомляє Європейська правда.

"23 серпня 2021 року заступник генерального секретаря візьме участь в інавгураційному саміті Кримської платформи, де виступить під час інавгураційної сесії та під час панелі "Загрози Азовсько-Чорноморському регіону як виклик міжнародній безпеці: консолідація зусиль та шляхів деокупації" , - йдеться у повідомленні НАТО.

24 серпня 2021 року Мірче Джоане відвідає святкування 30-ї річниці незалежності України.

Під час свого візиту він також проведе двосторонні зустрічі зі спікером Верховної ради Дмитром Разумковим, віцепрем’єр-міністром з питань євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною та іншими.