Гендиректор траси Формули-1 знайдена мертвою в своєму будинку
51-річна Наталі Має, генеральна директорка траси Формули-1 Спа-Франкоршам, була знайдена мертвою в своєму будинку в Гуві, Бельгія, повідомляє Обозреватель.
Як пише The Sun, з посиланням на правоохоронців, Наталі розважалася в спальні зі своєю коханкою 53-річної Енн Лоуренс, коли їх в одному ліжку виявив чоловік чиновниці Франц Дюбуа.
Після цього Франц застрелив жінок, а потім наклав на себе руки.
"Поліція виявила тіла двох жінок і одного чоловіка в будинку в Гуві, у всіх трьох були вогнепальні поранення. За нашою інформацією, чоловік добровільно використовував свою вогнепальну зброю, щоб убити обох жінок, включаючи свою дружину, перш ніж накласти на себе руки", – йдеться в заяві окружного прокурора.
Наталі стала босом Спа-Франкоршам в 2016 році і керувала модернізацією траси, на якій в 1925 році відбувся його перший Гран-прі.
Дюбуа також був добре відомий в світі автоспорту як власник команди і як співзасновник серії VW Fun Cup.
"Ми втратили дуже велику жінку, любительку автоспорту і ентузіастку, справжню лідерку. якої буде дуже не вистачати. Наталі була обличчям траси, вона втілила нашу пристрасть до перегонів", – сказала Вероніка Леонард, мер Гуві.