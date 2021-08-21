Гендиректор траси Формули-1 знайдена мертвою в своєму будинку

51-річна Наталі Має, генеральна директорка траси Формули-1 Спа-Франкоршам, була знайдена мертвою в своєму будинку в Гуві, Бельгія, повідомляє Обозреватель.

Як пише The Sun, з посиланням на правоохоронців, Наталі розважалася в спальні зі своєю коханкою 53-річної Енн Лоуренс, коли їх в одному ліжку виявив чоловік чиновниці Франц Дюбуа.

Наталі Має. Джерело: AVALON.RED

Після цього Франц застрелив жінок, а потім наклав на себе руки.

Енн Лоуренс. Джерело: hbvl.be

"Поліція виявила тіла двох жінок і одного чоловіка в будинку в Гуві, у всіх трьох були вогнепальні поранення. За нашою інформацією, чоловік добровільно використовував свою вогнепальну зброю, щоб убити обох жінок, включаючи свою дружину, перш ніж накласти на себе руки" , – йдеться в заяві окружного прокурора.

Енн Лоуренс і місце трагедії. Джерело: The Sun

Наталі стала босом Спа-Франкоршам в 2016 році і керувала модернізацією траси, на якій в 1925 році відбувся його перший Гран-прі.

Наталі Має. Джерело: The Sun

Дюбуа також був добре відомий в світі автоспорту як власник команди і як співзасновник серії VW Fun Cup.

Місце події. Джерело: The Sun