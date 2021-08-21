В "Світському житті" знайшли заміну Осадчій: хто став ведучою програми

Поки Катя Осадча, яка нещодавно стала мамою втретє, знаходиться в клініці після пологів, українській ведучій знайшли заміну в новому випуску програми "Світське життя". Так, тепер на телеекранах шанувальники побачать солістку гурту KAZKA Олександру Зарицьку, повідомляє Обозреватель.

Про те, що Зарицька замінить Осадчу в "Світському жітті" стало відомо з Instagram-stories програми. У кадрі видно, що артистка з'явилася на фестивалі художніх промислів "Еtніка" і брала інтерв'ю в українських зірок. На відео співачка з'явилася в зеленому костюмі з жіночним головним убором.

"Друзі, я сьогодні у ролі Катерини Осадчої знімаю" Світське життя " , – поділилася з шанувальниками Олександра.

Олександра Зарицька замінила Катю Осадчу в новому випуску програми "Світське життя". Джерело: скріншот з відео

Судячи з кадрів, виконавиця взяла інтерв'ю у співачки Ольги Горбачової та солістки гурту Go_A, а також дзюдоїстки Дар'ї Білодід.

Олександра Зарицька – українська співачка, солістка гурту KAZKA, учасниця шоу "Голос країни" і "Х-фактор". 2018 року колектив взяв участь в українському національному відборі на "Євробачення-2018", зайнявши 15 місце.