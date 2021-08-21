На Сумщині шукають хлопчика, який загубився в лісі

На Сумщині у лісі зник хлопчик 2014 року народження, повідомляє Украинская правда.

21 серпня від Нацполіції до ДСНС надійшла інформація, що поблизу с. Шкуратівка, Сумського району, під час збирання бузини у лісі зник хлопчик 2014 року народження.

До пошукових робіт залучено від ДСНС України – 47 осіб особового складу; від Нацполіції у Сумській області – понад 90 осіб особового складу.

Також участь у пошуках беруть 4 кінологи Нацполіції з двома собаками, 4 фахівців Сумської обласної водолазно-рятувальної служби, 8 волонтерів та місцеві мешканці.

ДСНС додатково залучає до пошуків працівників підрозділів з м. Путивль та м. Буринь.

Разом з тим, міський голова Білопілля Юрій Зарко повідомив, що хлопчика звуть Богдан Хоменко, він зник 20 серпня в районі с. Нагорнівка під час заготівлі бузини.