Тихановська закликала заблокувати доступ Лукашенка до засобів МВФ

Один з лідерів опозиції в Білорусі Світлана Тихановська закликала Міжнародний валютний фонд (МВФ) і США заблокувати режиму білоруського керівника Олександра Лукашенко доступ до коштів МВФ, повідомляє Deutsche Welle.

У листі, направленому директору МВФ Крісталіні Георгієвій та міністру фінансів США Джанет Йеллен, Тихановська, зокрема, висловила думку, що доступ режиму Лукашенка до засобів СДР (міжнародного резервного активу. - ред.) та обміну у вільно конвертовані валюти має бути закритий до тих пір, поки в Білорусі не будуть проведені нові вільні вибори.

За словами Тихановської, це спільна позиція всіх демократичних сил Білорусі. Вони аргументують свій заклик тим, що ці кошти, призначені для народу, насправді підуть на репресії проти білорусів. Опозиціонерка навела приклади жорстокого поводження з людьми, вироків та затримань за політичними мотивами, використання коронавірусу як біологічної зброї в тюрмах.

Тихановська заявила, що дії режиму з кожним днем ​​погіршують і без того важке економічне становище Білорусі, і нові грошові перекази, за її словами, не повинні допомогти Лукашенко виграти час для утримання влади.