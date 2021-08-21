Київрада викликає на засідання міністра культури

Міністра культури Олександра Ткаченка запрошують на сесійне засідання Київради, де розглядатиметься проєкт рішення про захист історичних будинків, які через позицію Мінкульту не мають статусу об’єктів культурної спадщини, повідомляє Деловая столица.

Про це заявив депутат Київради від партії "УДАР Віталія Кличка", радник Київського міського голови Дмитро Білоцерковець.

"Ви наважитеся прийти на сесію Київради? Бо до вас накопичилось ну дуже багато запитань від киян… Вже понад три роки міністерство ігнорує подання КМДА про внесення 1469 об’єктів до Реєстру культурної спадщини" , – написав Дмитро Білоцерковець.

Він зауважив, що в першу чергу потребують захисту об’єкти, збудовані понад 100 років тому, які не мають статусу об’єктів культурної спадщини, проте яким може загрожувати знищення або пошкодження.