Вітренко сказав, скільки газу накопичила Україна на зиму

Україна накопичила в підземних сховищах запаси газу на опалювальний сезон, план Кабміну при цьому було перевиконано, повідомляє Украина 24.

Про це заявив голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

На запитання, скільки газу в українських газосховищах, глава "Нафтогазу" відповів:

"Вже близько 18 млрд кубів. Ми перевиконали план, який встановив уряд. Уряд сказав, щоб було 17 млрд на початок опалювального сезону. Опалювальний сезон у нас зазвичай з 15 жовтня. Але ми ще збільшуємо, наближуємось до позначки 18 млрд.

На початок опалювального сезону плануємо мати більше 19 млрд. Додаткові ризики через проблеми, пов'язані з "Північним потоком-2", санкціями, які ми самі вимагаємо. Ми в принципі хотіли би мати більше газу в підземних сховищах, тому накопичуємо більше газу".