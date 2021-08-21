Тіна Кароль та Alina Pash презентували спільний трек

Тіна Кароль та Alina Pash презентували спільний трек

Співачки Тіна Кароль та Alina Pash презентували спільний трек "Дотики", повідомляє УНИАН.

Реліз пісні відбувся у YouTube на каналі Pash.

Сингл ввійшов у новий альбом Тіни Кароль "Молода кров", який зірка записала спільно з молодими виконавцями сучасної естради. Серед запрошених – Wellboy, Latexfauna, KAZKA і кілька пісень самої співачки.

"Дотики" наповнені якісним звучанням бітів, характерним речитативом самої Pash і гітарним соло з переходом на етномотиви.

Самим фанатам Pash прем’єра дуже сподобалась. Користувачі зауважили органічність поєднання голосів співачок, дякували за україномовне виконання і заявляли, що відтепер це їхня улюблена пісня в альбомі.

"Молода кров" вийшов напередодні Дня незалежності України.

"У День Незалежності ми традиційно згадуємо, чого домоглися, говоримо про спадщину країни; говоримо про сьогодення. Але завтрашній день водночас у нас тільки в мріях, у надії... Ми мало залучаємо до великої справи молодих людей. А я вірю, що, коли кожна творча людина причетна до великої справи, то почувається інакше, а її шлях набуває додаткового змісту", – розповіла Кароль в коментарі Vogue.

Зірка наголосила, що альбомом хотіла показати "завтрашній день у музичному сенсі".

"Також хочеться збагатити каталог української сучасної музики новими піснями", – поділилася Кароль.

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