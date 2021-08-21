ЄС заморозив економічну допомогу Афганістану

Європейський Союз заморозив економічну допомогу Афганістану в розмірі одного мільярда євро на найближчі сім років, повідомляє Лента.Ру.

Про це в суботу, 21 серпня, заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

При цьому вона повідомила, що Єврокомісія планує розширити пакет гуманітарної допомоги для республіки понад заплановані 57 мільйонів євро.

15 серпня "Талібан" оголосив про захоплення влади в Афганістані - це сталося після захоплення столиці країни Кабула. У той же день президент країни Ашраф Гані виїхав з республіки. Після того, що сталося тисячі афганців спробували покинути територію країни.