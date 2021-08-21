Гороскоп подорожей за знаком зодіаку

Подорожуючи світом можна відчути, що кожне місто має свою енергетику, характер і історію. Можливо, ви відчували коли-небудь почуття повної гармонії по приїзду в незнайоме для вас місце, повідомляє Обозреватель.

Астрологи видання 24heures розповіли, які міста найбільше підходять за знаком зодіаку. Дізнайтеся, куди вам необхідно відправитися в першу чергу.

Овен

Амбітним і активним Овни більше підходять такі жваві міста, як Флоренція, Неаполь і Верона в Італії. У Франції ідеальним середовищем існування для них буде Марсель. Сільська місцевість, крім Італії, Овнам була б хороша в Англії, Німеччині та Польщі.

Телець

Вперті і домашні Тельці з задоволенням проведуть час в містах з великою кількістю зелених насаджень, таких як Дублін в Ірландії, Люцерн в Швейцарії, Лейпциг в Німеччині і Сент-Луїс в штаті Міссурі в Сполучених Штатах. Що стосується країн, відвідування Ірландії та Швейцарії, а також Греції пройде чудово.

Близнюки

Прекрасні комунікатори Близнюки люблять жити у великих містах, таких як Лондон в Англії, Версаль у Франції, Сан-Франциско в США і Мельбурн в Австралії. Також їх приваблюють США, Бельгія та Уельс.

Рак

Емоційний Рак найкраще почувається в містах з багатою історією. Список складається з Венеції в Італії, Амстердама в Нідерландах, Нью-Йорка в Сполучених Штатах і Алжиру. Країни, пов'язані з характером Рака - це Шотландія, Нідерланди і Нова Зеландія.

Лев

Творчим Левам потрібне місто, в якому все рухається, наприклад, Рим в Італії, Прага в Чеській Республіці, Голлівуд в Сполучених Штатах. Країни, де може жити Лев - Італія, Франція і Румунія.

Діва

Аналітичних Дів приваблюють інтелектуальні міста, такі як Бостон в Массачусетсі в США, Париж і Страсбург у Франції і Гейдельберг в Німеччині. Що стосується країн, Діви відчували б себе як вдома в Туреччині, Греції.

Терези

Терези - романтичні люди, а це значить, що їм сподобаються історичні міста з музеями, такі як Відень в Австрії, Копенгаген в Данії, Лісабон в Португалії і Чарльстон в Південній Кароліні. Що стосується країн, то їх приваблюють Китай, Тибет, Аргентина і Японія.

Скорпіон

Пристрасним і загадковим Скорпіонам буде добре там, де все можливо, наприклад, у Сполучених Штатах. Вони також були б щасливі в Ліверпулі в Англії. Країни, пов'язані зі Скорпіонами - це Норвегія, Алжир, Марокко.

Стрілець

Для Стрільців дуже важливі свобода і пригоди. Ось чому вони полюблять такі міста, як Будапешт в Угорщині, Кельн в Німеччині, Акапулько в Мексиці і Толедо в Іспанії. Вони будуть комфортно себе почувати в таких країнах, як Угорщина та Іспанія, а також Австралія.

Козеріг

Працьовитим і цілеспрямованим Козерогам потрібне місто, що відповідає їхнім амбіціям, наприклад Оксфорд в Англії, Бостон або Чикаго в Сполучених Штатах, Брюссель в Бельгії або навіть Монреаль. Що стосується країн, то це Індія, Мексика, Болгарія.

Водолій

Водолії - оригінальні і незалежні люди, яким сподобаються міста, в яких наука і технології лежать в основі, такі як Стокгольм в Швеції, Зальцбург в Австрії і Буенос-Айрес в Аргентині. Країни, найбільш до душі Водоліям, - це Швеція і Ефіопія.

Риби

Інтуїтивні і емоційні Риби досягнуть успіху в містах, де потрібна їхня уява, таких як Касабланка в Марокко, Олександрія в Єгипті, Севілья в Іспанії і Дублін в Ірландії. Ще їм сподобається Португалія і регіон пустелі Сахара.