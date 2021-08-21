Знаменитий український боксер повернувся на ринг і програв

Знаменитий український важкоатлет Ісмаїл Сіллах (27-7, 21 КО) невдало відновив свою кар'єру боксера. 36-річний уродженець Маріуполя вперше з 2018 року вийшов в ринг, повідомляє Обозреватель.

У Маямі Сіллах в бою за титул чемпіона США за версією NABA в суперважкій вазі, достроково програв представнику Російської Федерації Андрію Мангушеву (5-0, 4 КО)

Зустріч завершилася в третьому раунді. Сіллах виглядав гідно, але пропустив правий боковий у щелепу, після якого "поплив". Мангушев аперкотами та хукамі притиснув українця до кута, змусивши секундантів нашого співвітчизника викинути рушник. Суддя зафіксував технічний нокаут.

Нагадаємо, що Сіллах є срібним призером чемпіонату світу 2005 року, віце-чемпіоном Європи 2006 року серед любителів. З 2010 по 2012 роки володів титулом чемпіона Північної Америки за версією NABF в напівважкій вазі.

Сіллах з чемпіонським поясом. Джерело: радянський спорт

Брав участь в підготовці боїв Володимира Кличка, працює його спаринг-партнером.

Кличко і Силах під час спарингу. Джерело: xsport.ua

У червні 2018 зазнав третьої поспіль поразки на професійному рингу, поступившись нокаутом полякові Анже Фонфара. Незважаючи на дві наступні перемоги, українець в грудні 2018 го прийняв рішення завершити кар'єру.