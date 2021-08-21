Зеленському запропонували помилувати 36 засуджених військовослужбовців

Консультативна рада з питань забезпечення прав і свобод захисників України подала на розгляд президента України Володимира Зеленського клопотання щодо звільнення або часткового зменшення терміну відбування покарання для засуджених військовослужбовців, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Голова Консультативної ради Альона Вербицька уточнила, що клопотанням передували відвідини 22 виправних колоній, а також виправних центрів і слідчих ізоляторів, де вона зустрілася з понад 200 засудженими військовослужбовцями.

"У процесі аналізу матеріалів особових справ Консультативна рада підтримала подання більшості клопотань, які надійшли на ім'я її голови" , - зазначила Вербицька.

Зазначено, що прохання про помилування стосується військовослужбовців, які вчинили ті чи ті злочини, з урахуванням усіх обставин, умов та передумов їх вчинення. Важливим критерієм, на якому наполягає Консультативна рада, є те, що всі засуджені брали участь у боях за незалежність і територіальну цілісність України.

"Більшість ветеранів відбуває покарання в місцях несвободи вперше, а самі злочини дуже часто були скоєні ними в стані сильного душевного хвилювання через непропрацьовані травми війни та відсутність дієвих механізмів повернення людини до мирного життя. Тож за результатами проведених зустрічей із засудженими ми зможемо вкотре довести необхідність збільшення витрат держави на реабілітацію наших захисників" , - наголосила Вербицька.

Комісія при президенті України з питань помилування, отримавши пропозиції від Консультативної ради, ухвалила рішення запропонувати президенту до 30-ї річниці незалежності України помилувати 36 військовослужбовців. Решту кандидатур буде запропоновано після вивчення та додаткової перевірки.

Голова Комісії з питань помилування, керівник Кабінету керівника Офісу президента України Андрій Гота зазначив, що такий індивідуальний підхід до помилування військових застосовується вперше в сучасній історії України з ініціативи президента України та керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

"При визначенні кандидатур засуджених для помилування керуються не принципом заперечення злочинів, а урахуванням заслуг ветеранів, які захищали Україну" , - пояснив Гота.

За його словами, зокрема, помилування не стосується справ щодо військових, які вчинили ДТП у стані алкогольного сп'яніння.

Вербицька зауважила, що до кінця року заплановано відвідання близько сотні місць несвободи.

Надалі засідання про помилування відбуватимуться у міру опрацювання зібраної інформації та проведення зустрічей із засудженими ветеранами.