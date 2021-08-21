У Херсоні різко знизилася вартість кавунів

У Херсонській області помітно знизилась вартість кавунів. Все через те, що урожай ягід просто "смажиться" під сонцем на полях, повідомляє РБК-Украина.

Так, місцеві аграрії не бачать іншого способу розпродати кавуни, що пропадають, як знизити ціни собі у збиток.

Зокрема, у деяких населених пунктах вартість кілограма кавуна становить три гривні.

За словами фермера Білозерського району Григорія, кавуни будуть віддавати за копійки. Однак, скаржаться, що багато витрат було потрачено.

Він додав, що в цьому році практично немає оптових покупців, які в попередні роки відправляли сезонні ласощі до Києва і ринки інших областей. Покупці херсонських кавунів вже зараз відзначають, що кавуни, які полежали, нагадують смак цукрової вати.

На аграрному гуртовому ринку у Великих Копанях кавуни коштують 3-5 гривень за кілограм. У супермаркетах – від шести гривень, а на базарі - від трьох гривень.

Як вибрати кавун

Найкраще брати кавун середнього розміру без відколів і тріщин. Кірка повинна бути твердою і блискучою. Пляма на ягоді визначає місце зіткнення з землею. Колір жовтий або коричневий, але не білий. Вусики і плодоніжка - сухі.

Постукайте по кавуну - звук повинен бути дзвінким. Потім стисніть плід - почуєте хрускіт. Вдарте по кавуну - хороша стигла ягода видає вібрацію.

Важливо не купувати кавуни на узбіччі доріг. Адже вони там не прийшли санітарний контроль. До того ж ввібрали в себе важкі метали від проїжджаючих машин. Найкраще йти за ягодою в торгові павільйони, де кавуни продаються на лотках під навісом.

Автор: Тетяна Самарук