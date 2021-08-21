У Києві частково обмежать рух

У Києві на Південному мосту з 21:00 24 серпня до 1 жовтня частково обмежать рух, повідомляє УНИАН.

Про це iнформують у комунальній корпорації "Київавтодор".

Як йдеться у повідомленні, на мосту розпочнуть заміну деформаційних швів. На першому етапі основні роботи відбуватимуться під проїжджою частиною. Для пришвидшення процесу оновлюватимуть одразу кілька швів.

Паралельно ремонтуватимуть асфальтове покриття на мосту та замінять гідроізоляцію. Роботи проводитимуть у напрямку правого берега.

Під час робіт рух буде частково обмежено.