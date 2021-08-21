В Україні активізуються квартирні аферисти
Ближче до осені зловмисники починають частіше "орієнтуватися" на довгострокову оренду житла, хоча влітку вони активно "здають" квартири і будинки в популярних туристичних напрямках, попереджає департамент кіберполіції, повідомляє UBR.
Основна умова шахрайських схем, пов'язаних з орендою на тривалий термін, - передоплата, яка обумовлена нібито шаленим попитом, в тому числі перед початком навчального року.
Однак після отримання грошей оголошення видаляються, а "орендодавець" зникає.
Кіберполіції склала кілька порад, як не стати жертвою подібних схем:
- Варто бронювати апартаменти тільки на офіційних веб-ресурсах;
- Здійснюючи розрахунки в мережі, необхідно користуватися перевіреними сайтами, що мають захищений протокол https: //.
- По можливості вибирати накладений платіж.
- Вимагати документи, які підтверджують право власності, і перевіряти їх в Державному реєстрі нерухомості.
- Перевіряти банківські карти, номери телефонів і сумнівні посилання на сайті кіберполіції в розділі Stop Fraud (див. Тут).
Раніше повідомлялося, що напередодні навчального року кімнат і квартир в містах-мільйонниках подорожчала. Так, в Харкові і Дніпрі ціни в порівнянні з весною 2021-го зросли на 3%, в Одесі - на 5%, а у Львові - на 2%.
Аналогічна ситуація спостерігається і в столиці України.