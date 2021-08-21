Біткоїн різко подорожчав

Середня ринкова вартість біткоїну в суботу, 21 серпня, зросла до 49,3 тисячі доларів. За добу валюта подорожчала на 3,5% або майже на 3 тисячі доларів, повідомляє Обозреватель.

Водночас ринкова капіталізація монети підскочила до 924,3 млрд доларів. Про це свідчать дані біржі CoinMarketCap.

Головна цифрова валюта почала нове зростання 16 серпня від підтримки в 45,5 тисячі доларів. Аналітик NewsBTC Аяш Джиндал відзначав, що наступною метою може стати позначка в 50 тисяч доларів.

Ціна біткоїну не залежить від економічних чинників. Криптовалюта може дешевшати або дорожчати на тлі заяв великих компаній, оцінок регуляторів різних країн.

Середня ринкова вартість біткоїну зросла до 49,3 тисячі доларів. Джерело: CoinMarketCap

Нагадаємо, що НБУ досі не визначився зі статусом криптовалют. Фактично українці, які купують їх, добровільно віддають свої гроші. Гарантій, відповідальності та можливості повернути кошти немає.

З операцій не платять податків, вони фактично ніде не відображуються. Офіційно регулятор не визнає криптовалюту навіть як "грошовий сурогат".