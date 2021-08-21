NASA показало знімок початку дня над Землею

Опублікований знімок нічної Землі, зроблений астронавтами з борту Міжнародної космічної станції над південно-східним узбережжям Бразилії, повідомляє Корреспондент.

У NASA опублікували знімок нічної Землі, зроблений астронавтами з борту Міжнародної космічної станції. Про це йдеться на сайті NASA.

На фотографії можна побачити початок зміни дня і ночі над Землею.

У момент, коли було зроблено фото, Міжнародна космічна станція перебувала над південно-східним узбережжям Бразилії в Атлантичному океані.