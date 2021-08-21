В Україні різко зросли ціни на м’ясо та курятину

В Україні подорожчало куряче філе, яловичина та свинина. За 2021 рік ціни зросли на 19,6%, 12,2% і 4,2% відповідно, повідомляє Обозреватель.

Зокрема наприкінці минулого року куряче філе в середньому коштувало 91,71 грн за кілограм. Однак у липні його ціна становила 109,7 грн за кілограм. Про це пише "Агроцентр".

У грудні 2020 року яловичина в середньому коштувала 144,82 грн за кілограм. Вже в липні її ціна становила 162,45 грн за кілограм.

Наприкінці минулого року свинина в середньому коштувала 115,86 грн за кілограм. В липні вартість продукту зросла до 120,67 грн за кілограм.

Раніше повідомлялося, що ціна на соняшникову олію в Україні може вирости ще на 30%. Експерти прогнозують, що вже восени вона буде коштувати понад 100 гривень за літр.

Серед причин різкого стрибка цін – вартість сировини та сезонність продукту. Експерти зазначають, що саме ці фактори вплинули на зменшення експорту української олії на 18%. Найменше доставили продукту в Італію, Іспанію та Ірак.