22 серпня: свято, народні прикмети й іменинники

22 серпня за народним календарем відзначається свято Матвій Змієсос. Іменини святкують: Олексій, Антон, Григорій, Дмитро, Іван, Ірина, Леонтій, Макар, Маргарита, Марія, Матвій, Петро, Самуїл, Юліан, Яків, повідомляє Обозреватель.

Існують певні заборони, а прикмети пророкують, якою буде погода найближчим часом. Про те, що не можна робити 22 серпня, читайте в матеріалі.

Матвій Змієсос

Матфій – один з учнів Ісуса Христа. Після зради Юди й Вознесіння Господнього він був обраний дванадцятим апостолом і проповідував у багатьох містах.

Багато разів життю Матфія загрожувала небезпека, але кожен раз він дивом уникав біди. При цьому апостол зціляв хворих, очищав прокажених і вмів воскрешати померлих.

У народі з цим днем пов'язували моторошне повір'я: нібито до коров'ячого вимені чіпляються змії й висмоктують молоко.

22 серпня через свіжого молока швидко робили оладки, щоб його смак "заховати" від пристріту. Джерело: Pexels

Тому худобу намагалися не випускати на пасовище, молоко доїли на самоті й відразу робили з нього оладки, щоб "не наврочили".

Строго заборонено було ставити відро зі свіжим молоком на стіл або стілець.

Народні прикмети на 22 серпня

Бабаки свистять голосно – до теплого вересня.

Дощ пішов в цей день – до негоди до кінця літа.

На небі чітко видно молодий місяць – до кінця серпня буде жарко.

Негода – до неврожайного року.

Сильний вітер – до сніжної й холодної зими.

Овес встиг – до гарного урожаю горіхів.

Ясна ніч – до дощового дня.

Що не можна робити 22 серпня

У цей день заборонялася робота в полі й вигін корів на пасовище.

22 серпня не можна виганяти корів на пасовище. Джерело: Pexels