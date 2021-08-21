22 серпня: свято, народні прикмети й іменинники
22 серпня за народним календарем відзначається свято Матвій Змієсос. Іменини святкують: Олексій, Антон, Григорій, Дмитро, Іван, Ірина, Леонтій, Макар, Маргарита, Марія, Матвій, Петро, Самуїл, Юліан, Яків, повідомляє Обозреватель.
Існують певні заборони, а прикмети пророкують, якою буде погода найближчим часом. Про те, що не можна робити 22 серпня, читайте в матеріалі.
Матвій Змієсос
Матфій – один з учнів Ісуса Христа. Після зради Юди й Вознесіння Господнього він був обраний дванадцятим апостолом і проповідував у багатьох містах.
Багато разів життю Матфія загрожувала небезпека, але кожен раз він дивом уникав біди. При цьому апостол зціляв хворих, очищав прокажених і вмів воскрешати померлих.
У народі з цим днем пов'язували моторошне повір'я: нібито до коров'ячого вимені чіпляються змії й висмоктують молоко.
Тому худобу намагалися не випускати на пасовище, молоко доїли на самоті й відразу робили з нього оладки, щоб "не наврочили".
Строго заборонено було ставити відро зі свіжим молоком на стіл або стілець.
Народні прикмети на 22 серпня
- Бабаки свистять голосно – до теплого вересня.
- Дощ пішов в цей день – до негоди до кінця літа.
- На небі чітко видно молодий місяць – до кінця серпня буде жарко.
- Негода – до неврожайного року.
- Сильний вітер – до сніжної й холодної зими.
- Овес встиг – до гарного урожаю горіхів.
- Ясна ніч – до дощового дня.
Що не можна робити 22 серпня
- У цей день заборонялася робота в полі й вигін корів на пасовище.
- Окрім цього, 22 серпня суворо заборонено носити металеві прикраси, пити трав'яні настоянки, потирати руку об руку і дивитися на Місяць.