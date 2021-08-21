22 серпня: свято, народні прикмети й іменинники

22 серпня за народним календарем відзначається свято Матвій Змієсос. Іменини святкують: Олексій, Антон, Григорій, Дмитро, Іван, Ірина, Леонтій, Макар, Маргарита, Марія, Матвій, Петро, Самуїл, Юліан, Яків, повідомляє Обозреватель.

Існують певні заборони, а прикмети пророкують, якою буде погода найближчим часом. Про те, що не можна робити 22 серпня, читайте в матеріалі.

Матвій Змієсос

Матфій – один з учнів Ісуса Христа. Після зради Юди й Вознесіння Господнього він був обраний дванадцятим апостолом і проповідував у багатьох містах.

Багато разів життю Матфія загрожувала небезпека, але кожен раз він дивом уникав біди. При цьому апостол зціляв хворих, очищав прокажених і вмів воскрешати померлих.

У народі з цим днем пов'язували моторошне повір'я: нібито до коров'ячого вимені чіпляються змії й висмоктують молоко.

22 серпня через свіжого молока швидко робили оладки, щоб його смак "заховати" від пристріту
22 серпня через свіжого молока швидко робили оладки, щоб його смак "заховати" від пристріту. Джерело: Pexels

Тому худобу намагалися не випускати на пасовище, молоко доїли на самоті й відразу робили з нього оладки, щоб "не наврочили".

Строго заборонено було ставити відро зі свіжим молоком на стіл або стілець.

Народні прикмети на 22 серпня

  • Бабаки свистять голосно – до теплого вересня.
  • Дощ пішов в цей день – до негоди до кінця літа.
  • На небі чітко видно молодий місяць – до кінця серпня буде жарко.
  • Негода – до неврожайного року.
  • Сильний вітер – до сніжної й холодної зими.
  • Овес встиг – до гарного урожаю горіхів.
  • Ясна ніч – до дощового дня.

Що не можна робити 22 серпня

  • У цей день заборонялася робота в полі й вигін корів на пасовище.
22 серпня не можна виганяти корів на пасовище
22 серпня не можна виганяти корів на пасовище. Джерело: Pexels
  • Окрім цього, 22 серпня суворо заборонено носити металеві прикраси, пити трав'яні настоянки, потирати руку об руку і дивитися на Місяць.
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