Шість журналістів затримані під час пікетів у Москві

Поліція затримала кореспондента видання The Bell Юлію Старостину і творця подкасту "Норм" Дарину Черкутдінову, які брали участь в одиночних пікетах журналістів проти присвоєння ЗМІ статусів "іноземних агентів" у будівлі ФСБ в Москві на Луб'янці, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Силовики повели в автозак журналістку The Bell Юлію Старостину і творця подкасту" Норм "Дарину Черкудінову, пояснивши це порушенням дистанції в 50 метрів - необхідної відстані між пікетниками", - йдеться в повідомленні The Bell .

Також телеканал "Дождь" повідомляє про затримання своєї журналістки Ксенії Миронової. "Миронової сказали, що вона порушує законодавство про проведення мітингів", - йдеться в повідомленні телеканалу .

Також в ході пікетів були затримані Софія Гройсман, журналіст Андрій Бабицький (подкаст "Так вийшло"), головний редактор відеопроекту ROMB Андрій Ковальов.

За даними, "Дощу" затриманих везуть в ОВС "Міщанський".

У суботу біля будівлі ФСБ на Луб'янці проходять поодинокі пікети проти присвоєння ЗМІ статусів "іноземних агентів" і на підтримку ЗМІ, внесених Мін'юстом РФ в реєстр таких ЗМІ. Поліцейські фотографують паспорта пікетників.

Перший вийшов з одиночним пікетом журналіст - Олександр Горохов був поведений поліцейськими з місця пікету, але потім відпущений разом з плакатом, його попередили про адміністративну відповідальність.

20 серпня Мін'юст вніс телеканал "Дощ" і видання "Важливі історії" в реєстр ЗМІ-іноагентов. Крім того, ЗМІ-іноагентамі визнані ще сім журналістів: Степан Петров, а також журналісти "Важливих історій": головний редактор Роман Анін, Олеся Шмагун, Дмитро Великовский (всі троє лауреатів Пулітцерівської премії - ІФ), Роман Шлейнов, Алеся Мароховская та Ірина Долініна . Останнім часом поповнення реєстру відбувається на регулярній основі. Зараз ЗМІ-іноагентамі вважаються, згідно з реєстром, 18 організацій і 25 фізичних осіб.