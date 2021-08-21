На Луганщині погрожують закрити ринки і магазини

В області спостерігається стрімке зростання захворюваності коронавірусів, повідомляє Дзеркало тижня.

Через стрімке зростання захворюваності COVID-19 в Луганській області після Дня незалежності мають намір закривати ринки і магазини. Про це повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай, передає прес-служба ЛугОДА .

За його словами, за два дні перевищено показник рівня захворюваності, який склав 76,0 (18.08) до 82,0 (19.08) Найбільше зростання спостерігається в Лисичанський, Марківського, Станично-Луганської, Старобільський та Міловському територіальних громадах. Групові випадки захворюваності зареєстровано на ринках, підприємствах тощо.

"Захворюваність поширюється областю досить швидко. Організуйте можливі варіанти по вакцинації населення, виїзди мобільних бригад по населеним пунктам, дотримання карантину в громадських місцях. Або буде інший варіант - блокада вашій території і раніше, вона буде економічної", - заявив Гайдай, звертаючись до голів територій.

Також він дав доручення ГУ Госпродпотребслужби в Луганській області посилити нагляд за виконанням протиепідемічних вимог на всіх продовольчих ринках і в магазинах.

"Після святкування Дня Незалежності я особисто буду їздити в кожну громаду і відвідувати ринки і магазини. Якщо не буде дотримано заходи карантину і маскового режиму, буду закривати так само як і в минулому році. Зрештою з цього ми отримали тільки позитивний результат", - додав Сергій Гайдай.

Відзначимо, за останню добу в Україні виявили понад 1 700 нових хворих ковідом.