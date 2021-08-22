Вчені створили новий вид контрацепції

Вчені з США заявили, що створили антитіло, яке є альтернативою гормональним засобам жіночої контрацепції. Досліди показали його ефективність на рівні 99,9% у відловлюванні сперматозоїдів, повідомляє Обозреватель.

Нове дослідження описано в журналі Science Translational Medicine. Як зазначають фахівці, попередні роботи показали існування антитіл, здатних робити деяких жінок безплідними.

Зразки деяких з цих антитіл вчені взяли у жінок-добровольців. Вони видалили антигензв'язуючі компоненти, які використовували для створення антитіла IgG. Останнє виявило схильність до зв'язування зі спермою.

Вчені з США заявили, що створили антитіло, яке є альтернативою гормональним засобам жіночої контрацепції. Джерело: Pixabay

При цьому вчені додавали різну кількість компонентів до IgG і вводили плазміди з даними антитілами в ембріональні клітини людини, що сприяло росту нових клітин IgG з сконструйованими компонентами.

Згодом фахівці випробували такі клітини в чашці Петрі (посудина для досліджень клітинної культури, – ред.) і з'ясували, що вони в десять разів краще відловлюють сперматозоїди, ніж вихідні, взяті в жінок-добровольців.

Потім дослідники випробували створені антитіла на вівцях з введенням їм людської сперми. Через дві хвилини вони зібрали зразки й підрахували кількість рухливих сперматозоїдів – зниження склало 99,9% в порівнянні з контрольними групами.

Створені антитіла випробували на вівцях. Джерело: Pixabay

За словами вчених, необхідно провести додаткові дослідження. На наступному етапі вони планують з'ясувати, чи будуть розроблені антитіла поводитися так само в жіночій піхві.

Як відомо, наразі існують два основні варіанти контрацепції: блокуючі засоби (презервативи або внутрішньоматкові спіралі) та гормони у вигляді ін'єкцій або таблеток. І перший, і другий мають свої недоліки, які призводять до проблем з жіночим здоров'ям. У своїй новій роботі вчені виявили третю альтернативу – застосування антитіл.