Найкращі Android-смартфони в категорії "ціна-якість"

У мережі назвали кращі Android-смартфони, які представлено в різних цінових категоріях. До списку потрапили багато китайський пристроїв, повідомляє Обозреватель.

Рейтинг за станом на липень 2021 року було складено авторами бенчмарка AnTuTu. Список пристроїв відкривають смартфони за ціною до 308 доларів. Тут лідером став китайський смартфон Redmi Note 10 Pro, який набрав 409,7 бала. У списку недорогих апаратів також є Motorola Edge S, realme Q3 Pro, Redmi K40, IQOO Z3 і Redmi 10X 5G.

Рейтинг смартфонів до 308 доларів. Джерело: AnTuTu

Серед смартфонів до 464 доларів рейтинг очолили відразу дві моделі Redmi: K30S (326,4) і топова модифікація K40 з 12/128 ГБ пам'яті. На третьому місці розташувався iQOO Neo5.

Рейтинг смартфонів до 464 доларів. Джерело: AnTuTu

У ціні до 618 доларів найкращим смартфоном назвали Redmi K40 Pro+, iQOO 7, realme GT, Oppo Reno 6 Pro 5G і vivo S10 Pro.

Рейтинг смартфонів до 618 доларів. Джерело: AnTuTu

У категорії до 772 доларів користувачі назвали кращими пристроями Black Shark 4 Pro, Red Magic 6 Pro 12/256 ГБ, Samsung Galaxy S21 5G, Oppo Reno 6 Pro + 5G, vivo X60 Pro і Xiaomi Mi11 Pro.

Рейтинг смартфонів до 772 доларів. Джерело: AnTuTu

Серед флагманів за ціною від 772 доларів найкращим назвали смартфон OPPO Find X3 Pro (12/256 ГБ). В топі списку також є Xiaomi Mi11 Ultra (8/256 ГБ) і vivo X60 Pro + в модифікації 12/256 ГБ.