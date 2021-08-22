Гороскоп на 22 серпня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні, 22 серпня 2021 року, радить Тельцям слухати свою інтуїцію. Леви мають всі шанси завести цікаве знайомство, повідомляє 24 Канал.
У цей день варто бути уважним до своїх емоцій та бажань. Не давайте іншим використовувати себе, якщо ви самі цього не хочете.
Овен (21 березня – 20 квітня)
День для Овнів виявиться продуктивним, якщо ви зможете спрямувати свою енергію в потрібне русло. Не ігноруйте підказки, які вам подарує в цей день доля.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Тельцям треба присвятити сьогоднішній день пошукам відповідей на важливі питання. Слухайтеся свою інтуїцію та робіть так, як вам підказує серце.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
У цей день уникайте підозрілих людей в мережі. Виставляти на продаж сьогодні нічого не рекомендовано. Бажано мати якнайменше справ пов'язаних з грошима.
Рак (22 червня – 22 липня)
Ракам сьогодні захочеться романтики. Не бійтеся сказати про це своїй коханій людині. День бажано провести у своє задоволення.
Лев (23 липня – 23 серпня)
У цей день Леви мають всі шанси завести цікаве знайомство на відпочинку. Будьте собою та не перегравайте, намагаючись справити гарне враження.
Діва (24 серпня – 23 вересня)
Сьогоднішній день використовуйте з максимальною користю для себе та оточуючих. Сьогодні ви будете розриватися між домашніми справами та бажанням ваших друзів. Астрологи радять обрати перший варіант.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Сьогодні Терезам вдасться здійснити задумані плани. Ви відчуєте колосальну підтримку від коханої людини, тож у вас з'явиться привід перебувати у гарному настрої.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Скорпіони сьогодні отримають величезне задоволення від шопінгу. У першій половині дня приділіть час своїм близьким друзям.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
У цей день енергія Стрільців перебуватиме на високому рівні. Сьогодні рекомендовано займатися фізичними вправами.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
День підштовхуватиме Козерогів до кардинальних змін. Не пручайтеся цьому та почніть змінювати те, що давно хотіли.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Сьогодні відмовтеся від необдуманих вчинків, адже можете зробити дурниці. Друга половина дня принесе вам нові можливості, якими варто скористатися.
Риби (21 лютого – 20 березня)
У першій половині дня зосередьтеся на внутрішніх змінах. Друга половина дня вдала дня змін внутрішніх.