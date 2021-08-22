Гороскоп на 22 серпня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 22 серпня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні, 22 серпня 2021 року, радить Тельцям слухати свою інтуїцію. Леви мають всі шанси завести цікаве знайомство, повідомляє 24 Канал.

У цей день варто бути уважним до своїх емоцій та бажань. Не давайте іншим використовувати себе, якщо ви самі цього не хочете.

Овен (21 березня – 20 квітня)

День для Овнів виявиться продуктивним, якщо ви зможете спрямувати свою енергію в потрібне русло. Не ігноруйте підказки, які вам подарує в цей день доля.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Тельцям треба присвятити сьогоднішній день пошукам відповідей на важливі питання. Слухайтеся свою інтуїцію та робіть так, як вам підказує серце.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

У цей день уникайте підозрілих людей в мережі. Виставляти на продаж сьогодні нічого не рекомендовано. Бажано мати якнайменше справ пов'язаних з грошима.

Рак (22 червня – 22 липня)

Ракам сьогодні захочеться романтики. Не бійтеся сказати про це своїй коханій людині. День бажано провести у своє задоволення.

Лев (23 липня – 23 серпня)

У цей день Леви мають всі шанси завести цікаве знайомство на відпочинку. Будьте собою та не перегравайте, намагаючись справити гарне враження.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Сьогоднішній день використовуйте з максимальною користю для себе та оточуючих. Сьогодні ви будете розриватися між домашніми справами та бажанням ваших друзів. Астрологи радять обрати перший варіант.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Сьогодні Терезам вдасться здійснити задумані плани. Ви відчуєте колосальну підтримку від коханої людини, тож у вас з'явиться привід перебувати у гарному настрої.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіони сьогодні отримають величезне задоволення від шопінгу. У першій половині дня приділіть час своїм близьким друзям.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

У цей день енергія Стрільців перебуватиме на високому рівні. Сьогодні рекомендовано займатися фізичними вправами.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

День підштовхуватиме Козерогів до кардинальних змін. Не пручайтеся цьому та почніть змінювати те, що давно хотіли.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Сьогодні відмовтеся від необдуманих вчинків, адже можете зробити дурниці. Друга половина дня принесе вам нові можливості, якими варто скористатися.

Риби (21 лютого – 20 березня)

У першій половині дня зосередьтеся на внутрішніх змінах. Друга половина дня вдала дня змін внутрішніх.

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