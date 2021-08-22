Курс валют НБУ на 22 серпня

Курс валют НБУ на 22 серпня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України в неділю, 22 серпня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 21 серпня, не змінився і залишається на рівні 26.65 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним з 22 серпня 2021 року.

Євро не змінився, і його курс склав 31.17 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним з 22 серпня 2021 року.

Рубль не змінився, і його курс склав 3.60 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним з 22 серпня 2021 року.

Курс фунта стерлінгів не змінився і склав 36.45 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним з 22 серпня 2021 року.

Курс швейцарського франка не змінився і залишається на рівні 29.06 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним з 22 серпня 2021 року.

Польський злотий не змінився, і його курс склав 6.80 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним з 22 серпня 2021 року.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 26.650400
EUR Євро 31.169000
RUB Рубль 0.359510
GBP Фунт стерлінгів 36.447100
CHF Швейцарський франк 29.061000
PLN Польський злотий 6.800700
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