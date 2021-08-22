Данілов заявив про причетність РФ до знищення літака МАУ в Ірані

Іран навмисно збив український літак "Міжнародних авіаліній України", щоб перебити жорстку конфронтацію з США, яка загрожувала війною, а допомогли їм в цьому росіяни, повідомляє Сегодня.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, першим серйозним викликом для РНБО став інцидент з літаком в Ірані. За його словами, українська сторона спрацювала так, що навіть президент США ще не був в курсі справ, а Київ вже знав, що сталося.

"Ми через дві години після цих подій вже розуміли, що там відбувається. Ми дуже швидко опанували ситуацію, відправили в безпрецедентно короткий строк фахівців з нашої країни в Тегеран, і вже на наступний день вранці ми дали офіційне повідомлення, що цей наш літак був збитий ракетою російського виробництва , а саме – "Тор-М1".

У той час навіть президент Сполучених Штатів ще продовжував говорити, що це технічна несправність літака МАУ. А ми наполягали, що пройде короткий проміжок часу і всім стане відомо, що відбувається" , – сказав Данілов.

Він зазначив, що РНБО отримала інформацію безпосередньо з міста падіння літака, і там було жахливе відео, яке ніхто так і не побачив, оскільки таке не можна було показувати суспільству.