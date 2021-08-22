В Україні за добу вакцинували понад 66 тисяч людей

За минулу добу імунізовані понад 66 тисяч людей, повідомляє Интерфакс-Украина.

"66 173 особи вакциновано проти COVID-19 за добу 21 серпня 2021. Одну дозу отримали 24 348 осіб повністю імунізовані - 41 825 осіб ", - сказано в повідомленні МОЗ.

Відзначається, що протягом доби працювали: 486 мобільних бригад, 1 597 пунктів щеплення, 368 центрів вакцинації.

З початку кампанії вакцинації щеплено 5 032 722 особи, з них отримали одну дозу - 5 057 068 осіб повністю імунізовані та отримали дві дози - 3 108 251 особа (з них двоє отримали одну дозу за кордоном).