Як зняти автомобіль з обліку не на ходу

На щастя, рівень сервісу у більшості сервісних центрів МВС останніми роками значно поліпшився, але, як то кажуть, не скрізь і не завжди. Тому вирушаючи до колишнього МРЕВ, краще бути озброєним знаннями, повідомляє 24 Канал.

Зняття автомобіля з обліку – операція малопоширена. Більше того, як пояснили у Головному сервісному центрі МВС, операція зняття з обліку можлива лише у трьох випадках:

Вибракування автомобіля у цілому – тобто його повне списання й утилізація

За рішенням суду (наприклад, скасування неправомірної або помилкової реєстрації)

Для вивезення автомобіля за кордон

Зняти автомобіль з реєстрації сьогодні можна лише з кількох визначених причин. Повне вибракування – одна з них

Найчастіше громадяни окремо від інших процедур машину з обліку не знімають, а користуються послугою перереєстрації, яка передбачає одночасне зняття машини з обліку з однієї людини й реєстрацію її на іншу.

Також зняти машину з обліку буває потрібно при її крадіжці, але про цей сумний варіант ми сьогодні говорити не будемо.

У житті ж потреба зняти автомобіль з обліку в Україні найчастіше виникає, коли машину списують на брухт (утилізація). Тому зрозуміло, що найчастіше об’єкт списання при цьому являє собою нерухомість. Як зняти машину з обліку, якщо вона не на ходу?

Якщо все робити за правилами, зняття автомобіля з реєстрації не займає багато часу. Це безкоштовно у більшості випадків

Згідно Постанови Кабміну України № 1388 від 07.09.1998﻿, процедура реєстрації, перереєстрації та зняття з обліку виконується за подібним алгоритмом. Найскладніший для власника машини у стані “не на ходу” пункт – той, що стосується обов’язкового огляду машини: “підлягають огляду фахівцями експертної служби МВС з метою звірення ідентифікаційних номерів їх складових частин з номерами, зазначеними в поданих власником для реєстрації документах” (п. 15).

Без огляду можна зняти з обліку лише машину дипломатів та міжнародних організацій, яка вже виїхала за кордон та машину, яка списується геть, тобто внаслідок “вибракування у цілому”. Таким чином для власника, який бажає просто позбутися непотрібної машини, справа значно полегшується. Тим більше в такій ситуації процедура безкоштовна.

Щоб зняти з обліку автомобіль через його утилізацію (вибракування у цілому), не потрібно робити його огляд експертом

Зазначимо, що автомобіль без ідентифікаційних номерів на кузові, шасі, рамі або з пошкодженими номерами можна зняти обліку лише у випадку вибракування машини в цілому (п. 15).

Щоб експерт сервісного центру міг оглянути автомобіль (не плутати з експертизою), який не може рухатися, у власника є два шляхи:

Привезти машину на лафеті (автовозі) чи на буксирі

Привезти експерта до місця стоянки автомобіля

Другий пункт в більшості випадків не буде простим. Потрібно звернутися до експертної групи у сервісному центрі й написати заяву з проханням виїхати на місце стоянки несправного авто. Термін реакції на заяву нам з’ясувати не вдалося, але сайт дізнався, що остаточне рішення – за самими експертами.

Додамо, що зняти машину з обліку можна в будь-якому сервісному центрі незалежно від місця реєстрації власника – громадянина чи юридичної особи. Варто подбати про те, щоб автомобіль при знятті з обліку мав більш-менш пристойний вигляд.

Навіть якщо автомобіль заявлено як “не на ходу”, експерту для огляду его треба пред’являти у комплектному вигляді

Адже неможливість машини рухатися у вітчизняного автовласника часто значить, що машина перебуває у напіврозібраному стані. Між тим, експерт при огляді має побачити саме автомобіль, а не голий кузов з купою агрегатів та дрібних запчастин на підлозі поряд. Комплектним вважається автомобіль, на якому встановлені двигун, трансмісія, підвіска, скло, переважна більшість компонентів інтер’єру та зовнішнього облицювання.

Рекомендація:

Як показує досвід, у деяких регіонах України дочекатися виїзду експерта для огляду на місце стоянки автомобіля, який не на ходу, практично неможливо. Причина, певно, у великій завантаженості експертів роботою безпосередньо у сервісному центрі. Тому радимо мобілізувати усю свою комунікабельність та дипломатичність під час запрошення експерта. Ну а якщо це не допоможе, пам’ятайте, що крім евакуатора є ще такий варіант транспортування несправного авто, як буксирування на жорсткому зчепленні. Пристрій для цього хоча і має певні особливості, насправді це річ нескладна.