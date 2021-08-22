В Афганістані ще залишилися українці, операція з евакуації триває

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зустрічаючи евакуаційний борт з Кабула розповів, що в Афганістані досі перебувають більше сотні українців, і протягом найближчих днів їх мають звідти вивезти, повідомляє Українська правда.

22 серпня у Києві приземлився другий евакуаційний борт з Кабула, проте він не буде останнім.

За словами очільника ОП, людей евакуювали практично з бойових дій. Він додав, що в Афганістані ще залишаються наші громадяни.