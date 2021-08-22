Британський режисер на кінофестивалі в Одесі переплутав Україну з Росією
Террі Гілліам переплутав Україну з Росією під час свого виступу на Одеському кінофестивалі. Це сталося, коли відомий 80-річний британський режисер вийшов на сцену, щоб отримати статуетку "Золотий Дюк" за внесок у кіномистецтво, повідомляє РБК-Україна.
Гілліам захоплено відгукнувся про радянського режисера Ейзентштейна, який зняв знаменитий фільм "Броненосець "Потьомкін". Він підкреслив, що радий побувати на Потьомкінських сходах.
"Спасибі, Росія! Дякую, Одеса!", - звернувся він до публіки.
Після чого його поправили, і нагадали, що Одеса - це територія України.
Британець сказав, що загубився в різних світах. Після цього він подякував Україні.
Він також записав відео, в якому ще раз подякував Україні.
"Мені приємно побувати в Україні, особливо в Одесі", - сказав він.
Автор: Роман Мирончук