Британський режисер на кінофестивалі в Одесі переплутав Україну з Росією

Террі Гілліам переплутав Україну з Росією під час свого виступу на Одеському кінофестивалі. Це сталося, коли відомий 80-річний британський режисер вийшов на сцену, щоб отримати статуетку "Золотий Дюк" за внесок у кіномистецтво, повідомляє РБК-Україна.

Гілліам захоплено відгукнувся про радянського режисера Ейзентштейна, який зняв знаменитий фільм "Броненосець "Потьомкін". Він підкреслив, що радий побувати на Потьомкінських сходах.

"Спасибі, Росія! Дякую, Одеса!" , - звернувся він до публіки.

Після чого його поправили, і нагадали, що Одеса - це територія України.

Британець сказав, що загубився в різних світах. Після цього він подякував Україні.

Він також записав відео, в якому ще раз подякував Україні.

"Мені приємно побувати в Україні, особливо в Одесі" , - сказав він.

Автор: Роман Мирончук