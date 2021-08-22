Українські курорти атакували медузи: причини нашестя

Цього року туристів, які відпочивали на Чорному і Азовському морях, регулярно атакували медузи. Однією з причин такого нашестя завідувач відділом Українського наукового центру екології моря, кандидат біологічних наук Олександр Гончаров назвав зміни клімату, повідомляє Обозреватель.

За його словами, така сама ситуація з великою кількістю медуз в морі та на березі може повторитися і в майбутньому, проте точний прогноз дати складно.

Гончаров додав, що збільшення чисельності популяцій медуз в обох морях пов'язане з тим, що вони є найбільш замкненими в світі. Це означає, що майже всі забруднюючі речовини (такі як азот і фосфор, які використовуються в сільському господарстві), які потрапляють через річки в Азовське і Чорне море, в них і залишаються.

Зазначимо, що ці речовини викликають активне зростання водоростей у водоймищах. Ними в свою чергу харчуються медузи, що сприяє їхньому активному розмноженню.

Українські курорти атакували медузи.

Третьою причиною зростання кількості медуз стає потрапляння в моря з океанів і річок інвазивних видів морських організмів. Вони негативно впливають на фауну, конкурують з місцевими видами та нерідко в результаті займають їхнє місце.

"До таких видів можна віднести реброплавів (Ctenophora), яких часто плутають з медузою. Потрапивши до нас з океану, цей хижак почав конкурувати з чорноморськими рибами за харчові ресурси, і виявився настільки в цьому успішним, що з часом в рибальські сытки попадався тільки він" , – розповів Гончаров.

Реброплавів плутають з медузами. Джерело: wikimedia.org

Учений зазначив, що Україні потрібні дослідження, які допомогли б протистояти навалі медуз, однак для таких проєктів немає фінансування.