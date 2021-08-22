В СБУ створили медаль на честь Баканова

﻿Вперше в історії Служби безпеки України було викарбувано пам'ятну медаль з ім'ям діючого голови СБУ, повідомляє Дзеркало тижня.

Ні першому Голові СБУ Євгену Марчуку, ні двічі голові Служби Володимиру Радченку подібне в голову не приходило, відзначає видання.

"Вручали всім випускникам Академії СБУ! Пафос при врученні був такий, ніби вручали від заслуженого, героїчного ветерана українських спецслужб" , - передав сприйняття офіцерами Служби цієї "нагороди" високопоставлений співробітник СБУ.

Відзначимо, що при призначенні Івана Баканова на пост голови СБУ у нього не було не тільки досвіду, але й військового звання. Задля дотримання закону йому були вручені погони лейтенанта.

Пам'ятна "Медаль Баканова" не є відомчою відзнакою, оскільки не входить до числа чотирьох регламентованих нагород СБУ. А значить, її виробництво не могло здійснюватися за бюджетні гроші.