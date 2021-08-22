Кличка не пустили на зустріч з Меркель - зупинив охоронець
У Міжнародному аеропорту "Бориспіль" мера Києва Віталія Кличка не пустили на зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, повідомляє Сегодня.
Про це написав він у Telegram.
"Друзі! Прибув в аеропорт "Бориспіль", де, за протоколом, як мер столиці, мав зустрічати канцлерку Німеччини Ангелу Меркель. Як це було і під час її минулих візитів до Києва. Але цього разу мене не пустили. Силою прориватися, звичайно, не буду", – йдеться в повідомленні.