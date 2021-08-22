Поблизу аеропорту Кабула загинули семеро афганців

Тиснява і спека на підступах до аеропорту в Кабулі призвели у вихідні до загибелі семи афганців, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Наші думки - з сім'ями семи афганських цивільних осіб, що померли в натовпі в Кабулі" , - заявили в міністерстві.

"Обстановка залишається вкрай складною. Ми робимо все можливе, щоб вирішувати проблему у якомога безпечніший спосіб" , - наголошується у заяві.

Телеканал SkyNews зазначає, що на територію аеропорту намагаються прорватися тисячі афганців, причому багато хто з них не потрапляє у ті категорії громадян, які можуть розраховувати на евакуацію із захопленого рухом "Талібан" Афганістану. Люди перебувають цілодобово на сонці, багато втрачають свідомість через спеку.