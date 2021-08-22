Німці дали п'ять рекомендацій щодо економії палива

Німецьке об'єднання технічного нагляду TUV, яка займається експертизами, випробуваннями і сертифікаціями автомобілів, дала кілька цікавих порад по економічному водінню, повідомляє АвтоПортал.

Не виключено, що деякі з цих «Лайфхак» деяким автомобілістам добре знайомі, але напевно знайдуться і ті пункти, які стануть сюрпризом навіть для бувалих водіїв.

Як їздити економно

Отже, що ж експерти з Німеччини рекомендують конкретно? Давайте дивитися!

Пункт 1. Грамотне перемикання передач. АКПП самостійно оптимізують і вибирають необхідне передавальне число, а ось на "механіці" водієві потрібно все робити самому. Для економії палива на більш високу швидкість слід перемикатися при 2000 об/хв. У містах, особливо густонаселених, багатьом водієм доводиться зберігати невисоку швидкість, в таких умовах домогтися будь-якої економії пального складно, але все ж вихід є. Наприклад, якщо їхати зі швидкістю 50 км/год не на другий, а на четвертій передачі (а деякі типи КП і двигунів дозволяють навіть «увіткнути» п'яту), витрата палива можна знизити на цілих 50%! Втім, тут важливо дотримання однієї умови - їхати так можна тільки по прямій, щоб не допустити «перевантаження» двигуна. На «автоматі» ж головна рекомендація - не "топити» і ніяких кік-даунів.

Пункт 2. Правильне гальмування. Перед червоним сигналом світлофора потрібно зняти ногу з газу і плавно натискати на гальмо. Не варто різко гнати, щоб потім точно так само різко зупиняти машину. Взагалі це не тільки неекомічно, але й небезпечно.

Пункт 3. Дотримання швидкості. Не потрібно розганяти за позначку в 130 км/год, навіть на тих дорогах де дозволено більше (це стосується Німеччини - в Україні ж 130 км/год є максимально дозволеною швидкістю, для і то лише на магістралях, яких небагато). Часто через особливості руху, постійного гальмування і прискорення, виграш у часі мінімальний, а витрата палива збільшується.

Пункт 4. Непотрібне - геть! Якщо машина забита зайвими речами, їх варто прибрати. Додаткові 100 кг в автомобілі збільшують витрати на 0,3 літра. Те ж саме стосується аксесуарів, таких як багажні бокси та велосипедні кріплення - вони порушують аеродинаміку автомобіля і збільшують витрату палива.

Пункт 5. Контроль тиску. Нарешті, потрібно стежити за атмосферами в шинах. Наприклад, тиск в шинах з недостатнім накачуванням в 0,2 бару збільшує витрату палива на цілих 10%.