Топ-5 винаходів українських IT-фахівців

Україна, без жодних перебільшень, може пишатися своїми IT-шниками. Послугами наших співгромадян користуються багато великих закордонних компаній. Українці розробляють застосунки та програми, що відомі в багатьох країнах і можуть скласти конкуренцію світовим гігантам, повідомляє Обозреватель.

Радість для домашніх улюбленців

Petcube – один із дуже відомих у всьому світі пристроїв, винайдених українськими IT-шниками. Це такий електронний куб, який дозволяє власникам тварин на відстані гратися й спілкуватися зі своїми улюбленцями за допомогою лазерної указки, щоб ті не нудьгували.

Придумав його киянин Ярослав Ажнюк разом зі своїми друзями Олександром Нескіним та Андрієм Кленом.

Ажнюк, Нескін, Клен (зліва направо). Джерело: usa.one

Гроші для запуску свого стартапу хлопці зібрали за допомогою краудфандингової компанії. Тепер цей винахід можна купити в найвідоміших інтернет-магазинах – Amazon, Brookstone, DataVision.

Зараз Ажнюк живе й працює в американській Силіконовій долині. Сам він народився у сім'ї науковців, навчався в КПІ на прикладній математиці.

Електронний куб грається з домашніми улюбленцями, поки вас немає вдома. Джерело: ТСН

Виправляє помилки

Grammarly – це онлайн-платформа, яка допомагає в написанні текстів англійською мовою та їх перевірці на граматичні й синтаксичні помилки. Також вона аналізує мовні звороти, підказує, як краще побудувати речення. У своїй роботі платформа використовує штучний інтелект.

Автори й творці цього винаходу українці Олексій Шевченко, Максим Литвин і Дмитро Лідер.

Максим Литвин, Дмитро Лідер, Олексій Шевченко. Джерело: mc.today

Ідея Grammarly спала на думку двом студентам Міжнародного християнського університету Шевченку і Литвину. Вони побачили, що багато студентів скачують свої роботи з інтернету, а викладачі тоді не могли перевірити тексти на плагіат.

У 2004 році Олексій Шевченко виїхав на навчання в Торонто. І вже там разом із Максимом Литвином вони створили програму під іншою назвою MyDropBox, яка перевіряла студентські роботи з точки зору списування. До них тоді приєднався і Дмитро Лідер як інженер. Розробкою зацікавилося багато світових навчальних закладів, які купували програму й перевіряли роботи студентів на оригінальність.

Україна може пишатися своїми IT-шниками: топ-5 винаходів, якими користуються у всьому світі

Пізніше плід своєї праці автори продали. А через деякий час уже створили новий редактор під назвою Grammarly. І продавали його вже не університетам, а всім охочим, хто використовує англійську мову.

Допомагає вивчити мови

Preply – міжнародна освітня платформа з пошуку репетиторів для вивчення іноземної мови та інших предметів. Тут можна знайти викладачів понад 50 мов світу, а також фізики, математики, хімії, біології тощо.

Її творці українці – Кирило Бігай, Сергій Лук'янов, Дмитро Волошин. Починали вони свій стартап з надання послуг із пошуку репетиторів з англійської в Києві. Але дуже скоро програма стала популярною і в інших містах, а крім англійської тут стало можливим вивчення ще 11 іноземних мов.

Кирило Біга, Дмитро Волошин, Сергій Лук'янов. Джерело: mc.today

Тепер будь-хто може зайти на платформу, вибрати місто й предмет, який його цікавить. І отримати список викладачів з описом їхньої біографії та досвіду.

Клієнт спілкується з викладачем і коли отримує його згоду, тоді оплачує і береться до навчання. Усе дуже просто.

Причому учні можуть залишати свої відгуки про викладача, таким чином формувати його рейтинг.

Україна може пишатися своїми IT-шниками: топ-5 винаходів, якими користуються у всьому світі. Джерело: You Tube

Торговець фотографіями

Одним із найвідоміших фотобанків на просторах Інтернету є Depositphotos, який створив українець Дмитро Сергєєв.

Сергєєв відомий тим, що ще в 2005 році запустив файлообмінник Depositfiles. Він був популярний, поки в світі не почалася боротьба з піратством. Тому в 2009 році цю розробку було продано.

Дмитро Сергєєв. Джерело: 24tv

І почався новий етап. На ідею створити фотобанк Depositphotos Сергєєва наштовхнула дружина-фотографка. У той час в Інтернеті вже існували відомі фотобанки, тому він вирішив заманювати фотографів грошима. За кожну фотографію він платив у кілька разів більше, а споживачам фотографії віддавав дешево.

Незабаром Depositphotos помітили на ринку. А в перший же рік існування обсяги фотографій досягли 1 млн файлів.

Україна може пишатися своїми IT-шниками: топ-5 винаходів, якими користуються у всьому світі

Depositphotos став першою українською IT-компанією, яка отримала гроші від ЄБРР.

Найпотрібніший інструмент

GitLab – дуже відомий інструмент, яким користується багато програмістів з усього світу. Він потрібен для спрощення роботи з системою Git.

Дмитро Запорожець (третій зліва). Джерело: thepoint

Git зі свого боку потрібен програмістам, коли вони разом працюють над якимось кодом. Git дозволяє управляти версіями розроблюваного коду або програми – наприклад, зливати різні зміни в одне, відстежувати хто яку правку зробив тощо. Одним із розробників GitLab є українець Дмитро Запорожець, саме він написав код для GitLab. Систему використовує понад 1000 організацій, включно зі SpaceX Ілона Маска, IBM, Alibaba та ін.