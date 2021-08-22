В СБУ прокоментували іменні монети "Іван Баканов"

Вперше в історії СБУ викарбували пам'ятні монети з ім'ям діючого голови служби – на так званих "коїнах" написано Ivan Bakanov. У Службі безпеки пояснили, що це звичайна практика для багатьох спецслужб інших країн, повідомляє Українська правда.

У суботу ЗМІ повідомили, що всім випускникам Академії СБУ вручили медалі, на яких викарбуване ім'я Баканова.

На запит у Службі безпеки розповіли, що справді вручали відзнаки випускникам, проте йдеться не про медаль, а про коїн, а практика карбувати на відзнаках ім'я очільника спецслужби є і в інших країнах.

"Цього року відбулося стандартне вручення відзнак випускникам Національної Академії СБУ. Серед іншого їм було вручено пам’ятні коїни (монети), що є загальноприйнятною практикою для багатьох спецслужб світу. Тож усі намагання окремих осіб трактувати цю звичайну подію під будь-яким іншим кутом є виключно спробою інформаційної маніпуляції" , – відзначили в СБУ.