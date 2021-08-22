Дмитро Гордон показав миле фото з дружиною

Український телеведучий Дмитро Гордон оприлюднив в Instagram фотографію, на якій постав разом зі своєю дружиною Олесею Бацман, повідомляє УНИАН.

У кадрі Дмитро та Олеся мило посміхалися і нахилили голови один до одного. Такий знімок сподобався шанувальникам Гордона, тому за кілька хвилин вони поставили майже 1500 лайків.

"Хорошої неділі" , - підписав кадр Дмитро.