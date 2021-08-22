На Луганщині побудували телерадіостанцію для мовлення на ОРДЛО
На території Попаснянської територіальної громади (Луганська обл.) завершено будівництво радіотелевізійної станції, яка зробить доступним український контент для жителів тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Як відзначили у Міністерстві розвитку громад та територій, завдяки будівництву станції майже 200 тис. осіб з обох боків лінії розмежування на Донбасі отримають доступ до 30 українських телеканалів цифрового телебачення і восьми радіоканалів.
Зазначається, що конструкція вежі станції є унікальною інженерною розробкою заввишки 150 метрів і вагою майже 100 тонн.