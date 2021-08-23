Лікар розповіла, як налагодити мікрофлору кишківника натуральним способом

Лікар розповіла, як налагодити мікрофлору кишківника натуральним способом

Завдяки рекламі йогуртів, всі починають приймати корисні бактерії, часто не знаючи, що тільки цього для здоров'я кишківника недостатньо, повідомляє РБК-Україна.

Свої - завжди краще, ніж чужі, про це розповіла лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва.

Тому потрібно вирощувати та підтримувати свою мікробіоту. Для цих цілей вона пропонує використовувати пре- і метабіотики.

Ця тема - дуже велика, і по-хорошому потрібно починати з харчування і усунення патогенів. Також важливо навчитися правильно використовувати групу препаратів, що впливають на корисну флору.

Чим підтримувати мікрофлору кишківника?

  • Пребіотики
  • Метабиотики
  • Синбіотики
  • Пробіотики

Пребіотики - це харчові волокна, які живлять дружні мікроорганізми.⠀

Варіанти пребіотиків:

- Дисахариди (лактулоза),

- Олігосахариди (фруктоолігосахариди і галактоолігосахариди),

- Полісахариди (целюлоза, пектини, камеді, декстрин, інулін, псілліум та ін.).

Обережно при СНБР ( синдром надлишкового бактеріального росту) - може викликати здуття і погіршення.

Найбезпечніші - галактоолігосахариди (GOS). Вони не перетравлюються у верхніх відділах кишківника, а тільки в товстому, стаючи справжніми ласощами для біфідо- і лактофлори.

Природними пребіотиками є цільні овочі, ягоди, деякі фрукти, зелень.

Метабіотики - це продукти метаболізму або структурні компоненти пробіотичних мікроорганізмів. Допомагають нормальній флорі рости і розвиватися, а також пригнічують ріст патогенів.

Метабіотики не викликають дискомфорту при СИБР, не вступають в конфлікт з наявною флорою, а тому можуть бути використані при цьому стані.

Природні метабіотики - ферментовані продукти, наприклад, квашена капуста або комбуча.

Автор: Тетяна Турчанікова

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