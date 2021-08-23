Лікар розповіла, як налагодити мікрофлору кишківника натуральним способом
Завдяки рекламі йогуртів, всі починають приймати корисні бактерії, часто не знаючи, що тільки цього для здоров'я кишківника недостатньо, повідомляє РБК-Україна.
Свої - завжди краще, ніж чужі, про це розповіла лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва.
Тому потрібно вирощувати та підтримувати свою мікробіоту. Для цих цілей вона пропонує використовувати пре- і метабіотики.
Ця тема - дуже велика, і по-хорошому потрібно починати з харчування і усунення патогенів. Також важливо навчитися правильно використовувати групу препаратів, що впливають на корисну флору.
Чим підтримувати мікрофлору кишківника?
- Пребіотики
- Метабиотики
- Синбіотики
- Пробіотики
Пребіотики - це харчові волокна, які живлять дружні мікроорганізми.⠀
Варіанти пребіотиків:
- Дисахариди (лактулоза),
- Олігосахариди (фруктоолігосахариди і галактоолігосахариди),
- Полісахариди (целюлоза, пектини, камеді, декстрин, інулін, псілліум та ін.).
Обережно при СНБР ( синдром надлишкового бактеріального росту) - може викликати здуття і погіршення.
Найбезпечніші - галактоолігосахариди (GOS). Вони не перетравлюються у верхніх відділах кишківника, а тільки в товстому, стаючи справжніми ласощами для біфідо- і лактофлори.
Природними пребіотиками є цільні овочі, ягоди, деякі фрукти, зелень.
Метабіотики - це продукти метаболізму або структурні компоненти пробіотичних мікроорганізмів. Допомагають нормальній флорі рости і розвиватися, а також пригнічують ріст патогенів.
Метабіотики не викликають дискомфорту при СИБР, не вступають в конфлікт з наявною флорою, а тому можуть бути використані при цьому стані.
Природні метабіотики - ферментовані продукти, наприклад, квашена капуста або комбуча.
Автор: Тетяна Турчанікова