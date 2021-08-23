Лікар розповіла, як налагодити мікрофлору кишківника натуральним способом

Завдяки рекламі йогуртів, всі починають приймати корисні бактерії, часто не знаючи, що тільки цього для здоров'я кишківника недостатньо, повідомляє РБК-Україна.

Свої - завжди краще, ніж чужі, про це розповіла лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва.

Тому потрібно вирощувати та підтримувати свою мікробіоту. Для цих цілей вона пропонує використовувати пре- і метабіотики.

Ця тема - дуже велика, і по-хорошому потрібно починати з харчування і усунення патогенів. Також важливо навчитися правильно використовувати групу препаратів, що впливають на корисну флору.

Чим підтримувати мікрофлору кишківника?

Пребіотики

Метабиотики

Синбіотики

Пробіотики

Пребіотики - це харчові волокна, які живлять дружні мікроорганізми.⠀

Варіанти пребіотиків:

- Дисахариди (лактулоза),

- Олігосахариди (фруктоолігосахариди і галактоолігосахариди),

- Полісахариди (целюлоза, пектини, камеді, декстрин, інулін, псілліум та ін.).

Обережно при СНБР ( синдром надлишкового бактеріального росту) - може викликати здуття і погіршення.

Найбезпечніші - галактоолігосахариди (GOS). Вони не перетравлюються у верхніх відділах кишківника, а тільки в товстому, стаючи справжніми ласощами для біфідо- і лактофлори.

Природними пребіотиками є цільні овочі, ягоди, деякі фрукти, зелень.

Метабіотики - це продукти метаболізму або структурні компоненти пробіотичних мікроорганізмів. Допомагають нормальній флорі рости і розвиватися, а також пригнічують ріст патогенів.

Метабіотики не викликають дискомфорту при СИБР, не вступають в конфлікт з наявною флорою, а тому можуть бути використані при цьому стані.

Природні метабіотики - ферментовані продукти, наприклад, квашена капуста або комбуча.

Автор: Тетяна Турчанікова