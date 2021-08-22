Український лижник дивом вижив в страшному завалі (відео)

Етап Кубку світу з лижоролерів в естонському Отепя ледь не завершився трагедією для українського лижника Дмитра Драгуна. 23-річний спортсмен потрапив в страшний завал під час гонки вільним стилем на 26 кілометрів, повідомляє Обозреватель.

На однiй зi швидкісних ділянок італієць Франческо Беччіс різким маневром збив цілу групу лижників. В результаті спортсмени на швидкості 60 км/год впали на асфальт.

Дмитро Драгун (в жовтому шоломі) постраждав більше за всіх. Джерело: Кадр з відео

Найбільше дісталося атлетові в жовтому шоломі під номером 14. Їм і виявився Драгун.

Пізніше в соціальних мережах чернігівський спортсмен виклав знімки розбитого шолома, який врятував йому життя.

Розколотий шолом. Джерело: Instagram спортсмена

"Подяка за якісний інвентар, який вчора зберіг мені життя. Зараз зі мною все добре (не рахуючи кiлька десятків забоїв). Номер 14 виявився невдалим" , – зазначив Дмитро.