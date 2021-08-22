Український лижник дивом вижив в страшному завалі (відео)
Етап Кубку світу з лижоролерів в естонському Отепя ледь не завершився трагедією для українського лижника Дмитра Драгуна. 23-річний спортсмен потрапив в страшний завал під час гонки вільним стилем на 26 кілометрів, повідомляє Обозреватель.
На однiй зi швидкісних ділянок італієць Франческо Беччіс різким маневром збив цілу групу лижників. В результаті спортсмени на швидкості 60 км/год впали на асфальт.
Найбільше дісталося атлетові в жовтому шоломі під номером 14. Їм і виявився Драгун.
Пізніше в соціальних мережах чернігівський спортсмен виклав знімки розбитого шолома, який врятував йому життя.
"Подяка за якісний інвентар, який вчора зберіг мені життя. Зараз зі мною все добре (не рахуючи кiлька десятків забоїв). Номер 14 виявився невдалим", – зазначив Дмитро.