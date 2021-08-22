У Києві встановлять горельєф Богдану Ступці
Українському акторові театру і кіно Богдану Ступці, який помер 22 серпня 2012 року, встановлять в Києві горельєф (різновид скульптурного опуклого рельєфу, в якому зображення виступає над площиною фону). Скульптуру планують поставити на вулиці Марії Заньковецької, де знаходиться будинок артиста, повідомляє Обозреватель.
Про це повідомив онук Богдана Ступки – Дмитро. Артист опублікував на своїй сторінці в Instagram відповідний допис і зізнався, що дуже радий цій новині.
"Піду діда привітаю. Він з одним зі своїх улюблених капелюхів тепер з'явиться на вулиці Марії Заньковецької. По правильному це називається горельєф. А по простому – на будинку діда відкривають його зображення. Прямо на день народження. П'ятниця 27 серпня. Починаємо об 11:00" , – повідомив в фотоблозі Дмитро.
Також Ступка додав, що крім горельефа, в Києві також планується виставка картин із зображенням Богдана Ступки в Музеї Шевченка.
"Назва – КОД СТУПКИ. З 29 серпня по 10 вересня – вхід вільний", – писав артист.
- Богдан Ступка – радянський і український актор театру і кіно. Міністр культури і мистецтв України (1999-2001). Герой України (2011). Народний артист СРСР (1991). Лауреат Державної премії СРСР (1980), Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1993) і Державної премії України ім. О. Довженка (2012 – посмертно).
- Кращі ролі Богдана Ступки: "Білий птах зі чорною ознакою" (1970), "Вогнем і мечем" (1999), "Молитва за гетьмана Мазепи" (2002), "Свої" (2004), "Серце на долоні" (2008) , "Тарас Бульба" (2009), "Дім" (2011).