У Києві встановлять горельєф Богдану Ступці

Українському акторові театру і кіно Богдану Ступці, який помер 22 серпня 2012 року, встановлять в Києві горельєф (різновид скульптурного опуклого рельєфу, в якому зображення виступає над площиною фону). Скульптуру планують поставити на вулиці Марії Заньковецької, де знаходиться будинок артиста, повідомляє Обозреватель.

Про це повідомив онук Богдана Ступки – Дмитро. Артист опублікував на своїй сторінці в Instagram﻿ відповідний допис і зізнався, що дуже радий цій новині.

"Піду діда привітаю. Він з одним зі своїх улюблених капелюхів тепер з'явиться на вулиці Марії Заньковецької. По правильному це називається горельєф. А по простому – на будинку діда відкривають його зображення. Прямо на день народження. П'ятниця 27 серпня. Починаємо об 11:00" , – повідомив в фотоблозі Дмитро .

Дмитро Ступка повідомив про встановлення горельефу дідусеві в Києві. Джерело: Instagram Дмитра Ступки

Також Ступка додав, що крім горельефа, в Києві також планується виставка картин із зображенням Богдана Ступки в Музеї Шевченка.

"Назва – КОД СТУПКИ. З 29 серпня по 10 вересня – вхід вільний" , – писав артист.