Україна може покладатися на Альянс - командувач НАТО

Командувач Об'єднаних сил союзників НАТО в Неаполі, командувача ВМС США у Європі та Африці адмірал Роберт Берк з нагоди 30-ї річниці Незалежності України заявив, що Україна може покладатися на повну солідарність НАТО, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться у відеозверненні адмірала.

"Вітаю мільйони українців, які сьогодні відзначають 30-ту річницю Незалежності. 30 років тому хоробрі патріоти об’єдналися, щоб проголосити Україну незалежною країною. У 1991 році ваш народ відчайдушно боровся та заплатив високу ціну за свою свободу, право на власний вибір і шлях. Сьогодні Україна продовжує протистояти прямим загрозам її суверенітету і територіальній цілісності, та може покладатися на повну солідарність НАТО" , - сказав Берк.

Він запевнив, що Україна - цінний партнер НАТО, і Альянс надає надійну політичну і практичну підтримку українському оборонному сектору.

"Від військових навчань та фінансової допомоги до підтримки у протидії пандемії COVID-19, НАТО продовжує надавати потужни практичну допомогу Україні" , - сказав Берк.

Адмірал наголосив, що НАТО підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, а також важливі внутрішні реформи, які сприяють зміцненню її безпеки.