У новій Tesla Model S виявили масу недоліків

Електромобіль мав вигляд підтриманого, а не нового, повідомляє Автоцентр.

Tesla регулярно опиняється в центрі різних скандалів. Велика частина з них пов'язана з низькою якістю що випускаються електромобілів. У мережу неодноразово потрапляли відео, на яких власники показували недоліки моделей. У січні цього року компанія оновила частину випускаються електрокарів. Незважаючи на це, якість залишилася на колишньому рівні.

Підтвердженням тому служить відеоролик, в якому власник Tesla Model S у виконанні Long Range, зробив детальний огляд електрокара. Чоловік виявився автором YouTube-каналу MrExitStrategy. Він відразу зазначив, що не є Хейтера і любить свій новенький електромобіль, а компанію вважає однією з найкращих на ринку. Однак невідповідність співвідношення ціна / якість його сильно засмутило.

За його словами новинка сповнена недоліків і браку. І це при тому, що її вартість перевищує 100 тисяч доларів. Перші дефекти блогер зауважив буквально відразу. Відколи, подряпини і бульбашки були присутні на всіх лакофарбовому покритті кузова. Дзеркала заднього виду були погано закріплені, двері відкривалися з сильним скрипом, а колісні диски дуже потерті.

Ще більше проблем власник виявив в салоні новенької Тесли. Ущільнювачі в дверях пішли хвилями, за щитком приладової панелі зібралася піль, а всередині скла водійських дверей і зовсім був сміття. Також він відзначив наявність дивних плям на оббивці сидінь (які не змиваються) і незрозумілий шум при включенні системи клімат-контролю. І це далеко не всі заводські «косяки». Загальний вигляд автомобіля нагадував старий, а не тільки що зійшов з конвеєра. Компанія оперативно відреагувала на дане відео і пообіцяла усунути частину недоліків.