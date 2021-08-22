Помер українець-гігант з Книги Рекордів Гіннеса

Помер американський актор і найвища людина в світі українського походження Ігор Вовковинський. Чоловік помер у віці 38 років, повідомляє Обозреватель.

Про смерть знаменитості повідомила мама Вовковинського на сторінці в Facebook. Причиною смерті найвищої людини в світі стала хвороба серця. Він помер в одній з американських лікарень.

"Ігор помер 20 серпня о 22:17 вечора в лікарні від хвороби серця. Я і його старший брат Олег були з ним до кінця. Його остання вечеря була: шматок Київського торта і фанта. За кілька годин до смерті його відвідали Олегова дружина Алла і дітки. Ігор був радий їх бачити, і хоча говорити йому було важко, пробував пожартувати над його племінником Андрієм, який вивчив українську мову за місяць в Україні " , – написала в соцмережі жінка.

Помер Ігор Вовковинський у віці 38 років. Джерело: Instagram Ігоря Вовковинського

Ігор Вовковинський переїхав в США для лікування через хворобу, яка вражає гіпофіз. Джерело: Instagram Ігоря Вовковинського

2010 року він був визнаний найвищим жителем США – 234,5 сантиметрів, а пізніше його занесли в Книгу рекордів Гіннеса.

Світова слава до Ігоря прийшла після того, як він виносив українську співачку Злату Огневич на конкурсі Євробачення 2013. Чоловік в образі гіганта-вікінга ніс артистку на сцену.

Ігор Вовковинський в образі велетня-вікінга. Джерело: скріншот з відео

Ігор також встиг знятися у фільмах: "Шоу доктора Оз" (2010), "Позашлюбний тиждень" (2011).

Ігор Вовковинський народився у Вінниці. Джерело: Instagram Ігоря Вовковинського