Укладання труб "Північного потоку-2" в водах Данії завершена

Укладання труб "Північного потоку-2" у водах Данії завершено. Трубоукладальна баржа "Фортуна", яка добудовує фінальну ділянку газопроводу, в неділю покинула виняткову економічну зону Данії, повідомляє РБК-Україна.

Судно прямує в Померанську бухту, свідчать дані порталів відстеження суден MarineTraffic і Vessel Finder.

У безпосередній близькості від "Фортуни" знаходяться судна постачання "Балтійський дослідник", "Катунь", "Сивуч", криголам "Владислав Стрижов", багатофункціональні аварійно-рятувальні судна "Мурман" і "капітан Беклемішев", багатофункціональне судно постачання льодового класу "Венгері" і судно "Остап Шеремета", що потрапило під санкції США в п'ятницю.

Всі судна, що ходять під російським прапором, крім "Венгері", знаходяться під санкціями США.